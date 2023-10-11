Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Nakit Para ve Senetler Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tefecilik yapan bir şahsa ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda nakit para, döviz, imzalı senetler ve tapular ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Tefecilik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de tefecilik yapan bir şahsa yönelik jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, nakit para, döviz, çok sayıda imzalı senet ve tapu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'de 2 şahsın kazanç elde etmek amacıyla tefecilik yaptığı, para verdikleri şahıslara karşı şiddet kullanarak senet karşılığında borçlarını katladıkları tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şahıslara ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda, toplam değeri 4 milyon 325 bin TL olan 59 adet isme yazılı ve imzalı senet, 20 adet tapu senedi, 2 adet tapu senedi fotokopisi, 70 bin TL nakit para, 5 bin 300 dolar, 19 adet mermi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında 'Tefecilik' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR