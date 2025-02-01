Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: Bir Gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir şahsın vatandaşların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 29 Ocak'ta şüphelinin ikametgahına yapılan baskında 33 adet isme yazılmış toplam 6 milyon 230 bin lira değerinde senet, 4 adet boş senet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında "tefecilik" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR