Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandıran şüphelilere yönelik operasyonda 10 kişiden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin senetlerini iade etmediği ve tehdit ile senet imzalattığı iddia ediliyor.

Eskişehir'de hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandıran, senetlerini iade etmeyen ve tehdit ile senet imzalattığı belirlenen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Tefecilik ve Senet Yağması' soruşturması çerçevesinde çalışma yapıldı. Hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandırdığı, senetlerini iade etmediği ve baskı-tehdit ile senet imzalattığı belirlenen 10 şüpheli, çok sayıda dijital materyal ve belge ile birlikte yakalandı. Polis ekiplerince dün adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 5 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

