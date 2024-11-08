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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyon sırasında mağdurlara ait icra yazıları ve tapu senetleri ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerinde tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Haksız kazanç elde etmek için baskı, cebir ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli, ekiplerin çalışmaları neticesinde gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda ise mağdurlara ait 6 adet icra yazısı ve 8 adet tapu senedi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Tefecilik' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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