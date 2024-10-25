Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2.7 Milyon TL Değerinde Senet ve Tabanca Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2.7 Milyon TL Değerinde Senet ve Tabanca Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, 2 milyon 788 bin 500 TL değerinde senet ve bir tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince tefecilik yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi yakalanırken, 2 milyon 788 bin 500 TL değerinde 8 adet senet ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Beylikova İlçesi'nde tefecilik yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara senet imzalatarak borç para verdiği ve baskı, cebir, şiddet kullanarak bu borçları katladığı, borcunu ödeyemeyen mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı öğrenilen H.Y. isimli şahsa, jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda H.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada ise, 8 adet isme yazılmış 2 milyon 788 bin 500 TL değerinde senet, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 'Tefecilik' suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Güvenlik Jandarma Politika Ekonomi 3-sayfa Hukuk

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.