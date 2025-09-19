Haberler

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandıran ve senetlerini iade etmeyen 10 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "Tefecilik ve Senet Yağması" soruşturması kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hayvan ticareti adı altında vatandaşları faizle borçlandıran, senetlerini iade etmeyen ve baskı-tehdit ile senet imzalatan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve belge ekiplerce ele geçirilirken, yakalanan 10 şüpheli işlemelerinin arından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
