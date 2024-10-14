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Eskişehir'de Tedirginlik Yaratan Tabut Olayı

Eskişehir'de Tedirginlik Yaratan Tabut Olayı
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Eskişehir'de bir boş araziye bırakılan tabut ve çelenk, 'Sıraç, ölümün yaklaştı' yazısıyla dikkat çekti. Olay yerine gelen polis, tabutun camiden atıldığını ve içinde herhangi bir şey bulunmadığını belirledi.

Eskişehir'de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki 'Sıraç, ölümün yaklaştı' yazısı ise polisi alarma geçirdi.

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi. Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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