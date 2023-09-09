Eskişehir'de Tartışma Sonucu Yabancı Uyruklu Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Eskişehir'de yaşanan tartışma sonucu bir kişi, yabancı uyruklu arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis tarafından yakalandı ve sorgulanıyor.

Eskişehir'de yaşadığı tartışma sonucu yabancı uyruklu arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokak'taki bir evde yabancı uyruklu Muhammet G. (24) ile arkadaşı yabancı uyruklu Ali Nihat A. arasında tartışma çıktı. "Kadın" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa zamanda büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sinirlerine hakim olamayan Ali Nihat A., üzerinde taşıdığı bıçakla Muhammet G.'yi sırt bölgesinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammet G., Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR