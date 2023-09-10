Eskişehir'de Tartışma Sonucu Yabancı Uyruklu Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de yaşanan tartışma sonucu yabancı uyruklu bir kişi, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın sebebi olarak 'Kadın' meselesi gösteriliyor. Şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de yaşadığı tartışma sonucu yabancı uyruklu arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Hacıseyit Mahallesi Doğatepe Sokak'taki bir evde yabancı uyruklu Muhammet G. (24) ile arkadaşı yabancı uyruklu Ali Nihat A. arasında tartışma çıktı. "Kadın" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa zamanda büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sinirlerine hakim olamayan Ali Nihat A., üzerinde taşıdığı bıçakla Muhammet G.'yi sırt bölgesinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muhammet G., Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammet G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR