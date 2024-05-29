Eskişehir'de tartışma sonucu iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de küfürleşme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın şantiyesinde çalışan Bedri Ergün ile Fettah B. arasında küfürleşme meselesinden tartışma çıktı. Dün yaşanan olayda, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah B., Bedri Ergün'ü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralanan Bedri Ergün, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga esnasında elinden bıçakla yaralanan katil zanlısı Fettah B., olayın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fettah B., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR