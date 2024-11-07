Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bıçaklama Olayı

Eskişehir'de Tartışma Kavgaya Dönüştü: Bıçaklama Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir yanlış anlaşılma sonucu meydana gelen tartışmada, 22 yaşındaki Berkay K. ağır yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, tartışmanın tarafı Ahmet Ş. ise polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs gazetecilerin sorusu üzerine "Durduk yere oldu" dedi.

Dün akşam saatlerinde Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda, 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü Berkay K.'nin (22), yaya Ahmet Ş.'nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine alınması üzerine tartışma çıktı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Ahmet Ş., Berkay K.'yi 2 yerinden bıçakladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayın ardından ağır yaralanan Berkay K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Ahmet Ş. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ş., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Durduk yere oldu" diyerek cevap verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.