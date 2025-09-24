Haberler

Eskişehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı

Eskişehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, domates yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada 20 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumları iyi olarak bildirildi.

Eskişehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile domates yüklü kamyonun çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde H.L. idaresindeki 26 YA 257 plakalı domates yüklü kamyon ile Y.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada toplam 20 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 20 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.