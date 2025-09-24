Eskişehir'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 20 Yaralı

Eskişehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile domates yüklü kamyonun çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde H.L. idaresindeki 26 YA 257 plakalı domates yüklü kamyon ile Y.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada toplam 20 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 20 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR