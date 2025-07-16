Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı, Hızla Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Uludere Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın hem karadan hem de havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.20'da mahallenin Değirmendere mevkiinde başladı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden köylüler yangına iş makineleri, kepçeler ve küreklerle ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine bölgeye 1 adet helikopter, 2 itfaiye, 4 arazöz ve 2 ima sevk edildi. Ormanlık alana da sıçrayan yangın, çok sayıda vatandaşın ve itfaiye erinin müdahalesi sonucunda büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

"Sizin bir anlık ateş yakmanız çiftçinin 2 yıllık emeğine mal oluyor"

Uludere Mahalle Muhtarı Mesut Kırcı, yangınla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşlara bazı uyarılarda bulunan Muhtar Kırcı, "Çıkan yangını ilk müdahalede söndürdük. İtfaiye ekiplerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Sizin bir anlık ateş yakmanız çiftçinin 2 yıllık emeğine mal oluyor. Lütfen ormanlık alanda piknik yapmayalım, ateş yakmayalım" dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR