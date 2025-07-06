Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Eskişehir'de buğday hasadı sonrasında 40 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı.

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'nde 40 dönümlük tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide bulunan buğdayın hasadından sonra sap ve samanların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın arazi geneline yayılarak büyüdü. Büyüyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerince müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR