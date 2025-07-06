Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Eskişehir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Eskişehir'in Gündüzler Mahallesi'nde 40 dönümlük tarım arazisinde buğday hasadından sonra çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Eskişehir'de buğday hasadı sonrasında 40 dönümlük tarım arazisinde yangın çıktı.

Yangın, Tepebaşı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'nde 40 dönümlük tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide bulunan buğdayın hasadından sonra sap ve samanların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın arazi geneline yayılarak büyüdü. Büyüyen yangına bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerince müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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