Eskişehir'de Tarihi ve Doğal Alanlarda Denetim Artışı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yazılıkaya Frig İnanç Merkezi'nde komando ve asayiş timlerince yapılan çalışmalarda; sit alanları, tarihi yapılar, ören yerleri ve doğal koruma alanlarında denetimler artırılırken, izinsiz kazı faaliyetlerine karşı devriye faaliyetleri sıklaştırıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar Eskişehir'de titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca; sit alanları, tarihi yapılar, ören yerleri ve doğal koruma alanlarında denetimler artırılırken, izinsiz kazı faaliyetlerine karşı riskli bölgelerde devriye faaliyetleri sıklaştırıldı. Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında, müzeler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik broşür dağıtımı, bilgilendirme toplantıları ve medya paylaşımları gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş ekiplerince Han İlçesi Yazılıkaya köyünde bulunan Yazılıkaya Frig İnanç Merkezi'nde faaliyet yapıldı. Yaya devriyeler şeklinde yapılan çalışmalarda, izinsiz kazı yapan kişi ve kişiler hakkında işlem yapılıyor.

Öte yandan, bölgeye ziyaret eden turistler ise jandarma ekiplerince hatıra fotoğrafı çekinip, çalışmalarında timlere teşekkür ediyor. Ekiplerin titiz çalışmaları dron ile görüntülendi. - ESKİŞEHİR