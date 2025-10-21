Haberler

Eskişehir'de Tarihi Eser Satışı Yapmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, tarihi eser satmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda ele geçirilenler arasında silah ve tarihi eserler yer alıyor.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince tarih eser satmak için müşteri arayan şüpheli yakalanırken, birçok tarihi eser ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Şüpheli şahıs Tepebaşı ilçesinde icra edilen operasyonla yakalanırken, yanında bulunan çantada yapılan aramada 1 ağızdan dolma kara barut tabanca, 4 bronz sikke, 1 vazo ve 1 kama ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında suçundan soruşturma başlatılarak adli kontrol tedbiri uygulandı. - ESKİŞEHİR

