Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 55 Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahıs çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bir şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Tepebaşı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yanındaki çantada yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet bronz ve 10 adet gümüş olmak üzere toplam 55 sikke ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR