Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 55 Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu: 55 Sikke Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir şahsın çantasında Roma dönemine ait 55 sikke yakalandı. Şahsın tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şahıs çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 55 sikke ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce bir şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Tepebaşı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yanındaki çantada yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet bronz ve 10 adet gümüş olmak üzere toplam 55 sikke ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15 yaşındaki Ömer, çöplerin yanında bulduğu servet değerindeki altınları polise teslim etti

Küçük çocuk, çöplerin yanında resmen servet buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market kasalar dolusu domatesi çöpe döktü

Zincir marketin yaptığına bak! Görüntülerdeki detay yürekleri dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.