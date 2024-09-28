Eskişehir'de Tarihi Eser Ele Geçirildi: Bebek Lahiti ile Gözaltına Alındı

Eskişehir'de jandarma tarafından durdurulan araçta bebek lahiti ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesinde şüpheli bir şahsın tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacı ile müşteri aradığı bilgisini aldı. Jandarma ekiplerince şüpheli şahsın aracında yapılan aramada; 1 adet 25 santimetre eninde, 36 santimetre yüksekliğinde ve 65 santimetre uzunluğunda bebek lahitti olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR