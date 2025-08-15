Eskişehir'de Taksi ve Motosikletli Kurye Arasında Kavga

Eskişehir'de bir motosikletli kurye ile taksi şoförü arasında trafik kazası sonrası yaşanan ağız dalaşı kavgaya dönüştü. Kavga anı, kuryenin kask kamerasına kaydedildi.

Eskişehir'de trafikteki araçların arasından çıkan taksi şoförü ile motosikletli kurye arasındaki ağız dalaşı kısa sürede kavgaya dönüşürken o anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde trafikte seyreden bir kurye, araçların arasından bir anda çıkan taksiyle kafa kafaya geldi. Kazadan yaptığı hamle ile kurtulan motosikletli kurye, taksi şoförüne tepki gösterdi. Tepkisi sonrasında aracından inen taksi şoförü ile kurye arasında kısa süreli ağız dalaşı yaşandı. Ağız dalaşının arbedeye dönüştüğü olayda, tarafları çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kavga anı motosikletli kuryenin kask kamerasına anbean yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
