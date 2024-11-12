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Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Eskişehir'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
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Eskişehir-Bursa kara yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü Burak T., olay esnasında dışarı fırlayıp aracın altında sıkıştı, sağlık ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Eskişehir- Bursa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak T. idaresindeki 11 DZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak tarlaya uçtu. Şoför kapısından dışarı fırlayan sürücü, aracın altında sıkıştı.

Kaza esnasında karşı şeritte uygulama noktasında denetim yapan trafik polisleri, hızlı şekilde olaya müdahale etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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