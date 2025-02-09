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Eskişehir'de Tadilat Tartışması Polisle Sonuçlandı

Eskişehir'de Tadilat Tartışması Polisle Sonuçlandı
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Eskişehir'deki bir apartmanda gece saatlerinde tadilat sesinden rahatsız olan bir bina sakini ile tadilat yapan kişi arasında çıkan tartışma, polis ekiplerince yatıştırıldı. Taraflar şikayetçi olmazken, polis olay yerinden ayrıldı.

Eskişehir'de bir apartmanda gece saatlerinde yapılan tadilat sırasında çıkan tartışma polis ekiplerince yatıştırıldı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Meriç Nehri Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde apartman içinde yapılan tadilatın sesinden rahatsız olan bina sakini ile tadilat yapan kişi arasında tartışma çıktı. Şiddetli tartışma sonrası apartmandaki diğer vatandaşlarca durum, polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler şahıslara uyarıda bulundu. İki tarafın birbirinden şikayetçi olmaması sonrası ekipler olay yerinden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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