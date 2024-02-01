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Eskişehir'de Tabanca ve Bıçak Operasyonu: 22 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenledikleri çalışmalar neticesinde çok sayıda tabanca, tüfek ve bıçağa el konulurken 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenledikleri çalışmalar neticesinde çok sayıda tabanca, tüfek ve bıçağa el konulurken 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun' çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde yapılan aramalarda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet bıçak, 1 adet pala, 1 adet satır ve 168 adet mermi ele geçirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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