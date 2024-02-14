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Eskişehir'de Süs Ağaçlarının Bulunduğu Çalılık Alanı Ateşe Veren Çocuklar Yakalandı

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Eskişehir'de çalılık alanda çıkan yangın, polis ekipleri tarafından yakalanan çocuklar tarafından çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Eskişehir'de süs ağaçlarının bulunduğu çalılık alanı ateşe vererek kaçan çocuklar, polis ekiplerince yakalandı.

Bugün öğle saatlerinde Cumhuriye Mahallesi İsmet İnönü 1 caddesi girişinde bulunan çalılık alanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Küçük yaştaki çocukların çıkarttığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Çevredeki görgü tanıklarının beyanları sonucu yangını çıkarttığı ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen küçük yaştaki çocuklar, polis ekiplerince yakalandı. Çocuklar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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