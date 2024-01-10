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Eskişehir'de Şüphelinin Evinden Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yakalanan bir şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan bir şüphelinin evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yakalanan M.D. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkıdan çevirme tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli M.D. adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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