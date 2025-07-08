Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: İki Çocuk Babası Bulundu

Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: İki Çocuk Babası Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 43 yaşındaki Z.Y., sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Olayın şüpheli olduğu belirlenirken, kesin ölüm nedeni için incelemeler sürüyor.

Eskişehir'de iki çocuk babası bir kişi yatağında şüpheli şekilde ölü bulundu.

Olay, Emek Mahallesi Yılmazcan Sokak'ta üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Z.Y., sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın ölümünün şüpheli olduğu belirlendi. Z.Y.'nin iki çocuk babası olduğu, binada ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cenaze Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni morgda yapılacak inceleme sonrasında belli olacak.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Yıldız tanık olarak konuştu: Ayşe Barım'ın yönlendirmesiyle ilgili hiçbir bilgim yok

Ayşe Barım davasında tanık olarak kürsüye çıktı! İşte sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.