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Eskişehir'de Şüpheli Çöp Çuvalı Atık Maddelerle Dolu Çıktı

Eskişehir'de Şüpheli Çöp Çuvalı Atık Maddelerle Dolu Çıktı
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Eskişehir'de bir vatandaşın şüpheli olarak ihbar ettiği çöp çuvalından atık maddeler çıktı. Olay, mahallede kısa süreli paniğe sebep oldu.

Eskişehir'de bir vatandaşın şüpheli olarak değerlendirerek polis ekiplerine ihbar ettiği çöp çuvalının içinden atık maddeler çıktı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan çöp çuvalını şüpheli paket olarak değerlendiren bir vatandaş durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından incelenen şüpheli çöp çuvalının içerisinde atık maddeler bulunduğu tespit edildi. Yaşanan olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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