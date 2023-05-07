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Eskişehir'de şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de şüpheli araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bir şahsın aracından 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu bir şahsın aracından 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehre uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, M.A. isimli şahsın kullandığı araç şüpheli olarak durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, 506 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.A. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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