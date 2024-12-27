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Eskişehir'de Suçlardan Aranan 5 Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de Suçlardan Aranan 5 Şahıs Tutuklandı
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Eskişehir'de jandarma tarafından yürütülen operasyonlar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların tutuklandığı bildirildi.

Eskişehir'de farklı suçlardan aranan ve jandarmanın çalışmaları sonucu yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Dedektif Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yürütülen bu çalışmalar neticesinde; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs Odunpazarı ilçesinde, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Beylikova ilçesinde, Kasten Yaralama suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs ve Basit Yaralama suçundan infaza yönelik, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan kesinleşmiş 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs Tepebaşı ilçesinde, gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucu yakalandı.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde yakalanan 5 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Bu kapsamda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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