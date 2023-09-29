Eskişehir'de suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda farklı suçlardan aranan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan hapis ve para cezası bulunan C.T. S.S., B.B. ve F.D. ile aranma kaydı bulunan A.A. yakalandı.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR