Eskişehir'de Şubat Ayında Gerçekleştirilen Denetimlerde 827 Araç Trafikten Men Edildi

Eskişehir genelinde şubat ayında gerçekleştirilen denetimlerde 98 bin 530 araç kontrol edilirken, 827 araç trafikten men edildi. Denetimler sonucunda sürücülere toplamda 88 milyon 549 bin 38 lira trafik cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yük taşımacılığı ile ilgili 10 bin 344, yolcu taşımacılığı ile ilgili 2 bin 472, alkol ile ilgili 8 bin 820, motosiklet ile ilgili 1509, emniyet kemeri ile ilgili 13 bin 640, okul servisleri ile ilgili 666, diğer kontroller ile ilgili olarak toplamda 60 bin 73 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda, 496 araç trafikten men edilirken, araç sahiplerine 81 milyon 842 bin 440 lira trafik cezası uygulandı.

Elde edilen bilgilere göre, şubat ayında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 38 bin araç kontrol edildi ve trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 2 bin 771 sürücüye 6 milyon 706 bin 598 lira trafik idari para cezası uygulandı. Kontroller neticesinde 331 araç trafikten men edilirken alkollü olduğu tespit edilen 33 sürücünün belgesine el koyuldu. Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 618 vatandaşa da trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR