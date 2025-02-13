Eskişehir'de Sosyal Medyada Geyik Boynuzu Satan Şüpheli Yakalandı
Eskişehir'de jandarma, sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satan bir kişiyi yakaladı. İkinci el alışveriş sitesinde yapılan ihbar sonrası ekipler çalışmalara başladı ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi.
Eskişehir'de sosyal medya üzerinde gecik boynuzu satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerine, sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satıldığı ihbarı yapıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na ekiplerin çalışması neticesinde ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalarda 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa