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Eskişehir'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

Eskişehir'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama
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Eskişehir'de polis, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşı kandırarak haksız kazanç elde etmekteydiler. Adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinden verdikleri reklam ve ilanlar aracılığı ile kazanç vaadinde bulunarak vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Bilişim Sistemlerinin, Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçunu işlediği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Sosyal medyada, 'Yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi' gibi başlıklar ile reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlar yapan, vatandaşları aldatıcı linklerle yönlendiren, kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağlayarak haksız kazanç elde eden ve farklı illerde paravan şirketler kurdukları belirlenen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontroller serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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