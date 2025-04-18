Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha Çalışması Yapıldı

Eskişehir'de ekonomik yoksunluk ve sokakta çalışan çocuklara yönelik saha çalışması düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ekonomik yoksunluk ve sokakta çalışan çocuklarla mücadele kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Cuma namazı çıkışı yapılan çalışmada, uzman mesleki personeller vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirme yaptı. Karşılaşılan vakalarla ilgili tespit ve incelemeler de yürütüldü. - ESKİŞEHİR