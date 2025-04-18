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Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha Çalışması Yapıldı

Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha Çalışması Yapıldı
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ekonomik yoksunluk ve sokakta çalışan çocuklara yönelik saha çalışması düzenledi. Cuma namazı çıkışı yapılan etkinlikte uzman personeller, vatandaşlara rehberlik yaptı ve vakalarla ilgili incelemeler yürütüldü.

Eskişehir'de ekonomik yoksunluk ve sokakta çalışan çocuklara yönelik saha çalışması düzenlendi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ekonomik yoksunluk ve sokakta çalışan çocuklarla mücadele kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Cuma namazı çıkışı yapılan çalışmada, uzman mesleki personeller vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirme yaptı. Karşılaşılan vakalarla ilgili tespit ve incelemeler de yürütüldü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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