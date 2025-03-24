Eskişehir'de Sokak Olayları: 27 Gözaltı

Eskişehir'de son 4 gün içerisinde gerçekleşen sokak olaylarında vatandaşları galeyana getiren ve kolluk kuvvetlerine zarar veren 27 şahıs gözaltına alınırken, 33 şahsa işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre; kentte eylem yapan vatandaşları galeyana getiren ve tahrik eden, kolluk kuvvetlerine ve devlet malına zarar verdikleri belirlenen şüphelilere yönelik Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma yapıldı. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kanunlara aykırı davrananlara geçit verilmemesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 20 Mart 2025 tarihinde yapılan eylemlerin ilkinde 4 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Anadolu Üniversitesi Rektörlük Binası önünde yapılan eylemde tespit edilen 15 şahıstan 14'ü yakalandı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda şahısların halen gözaltında tutulduğu öğrenildi. Eylemlerin başlamasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda toplam 33 şahsa işlem yapıldığı ve 27 şahsın gözaltında tutulduğu öğrenildi.

Firari olan 2 şahsın yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR