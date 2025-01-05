Eskişehir'de Sokak Köpeğini Suya Atan İki Kişiye Adli İşlem

Eskişehir'de soğuk kış gününde bir sokak köpeğini köprüden suya atan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir şahsın sokak köpeğini köprüden suya attığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşlar sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterirken, Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Köpeği suya attığı tespit edilen M.C. ve T.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR