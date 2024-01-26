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Eskişehir'de Sokak Kedisini Döven Şahsa Ev Hapsi Cezası

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Eskişehir'de bir sokak kedisini süpürge sopasıyla döverek öldüren şahsa ev hapsi cezası verildi. Şahıs, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir sokak kedisini süpürge sopasıyla döverek öldüren şahsa ev hapsi cezası verildi.

Odunpazarı ilçesinde bir apartman girişinde duran sokak kedisini süpürge sopasıyla döven A.Ç. isimli şahıs, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Karakolu'na yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alındı. Şahıs hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da şikayet oluşturuldu. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Odunpazarı Eskişehir Hayvan Hakları Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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