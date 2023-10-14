Eskişehir'de Soğan Hırsızlığı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'ndeki bir tarladan soğan çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri ile Seyitgazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaklı Mahallesi'ndeki bir tarladan piyasa değeri 50 bin lira olan 3 ton 667 kilogram soğanın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu, Sakarya'dan kamyonetle geldikleri anlaşılan 3 şüpheli, çaldıkları soğanlarla bu kentte gözaltına alındı.

Zanlılar, Seyitgazi Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından "bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.