Eskişehir'de Sivil Polis ve Esnaf Arasında Yol Vermeme Tartışması

Eskişehir'de esnafla sivil polis memuru arasında dakikalarca süren yol verme tartışmasına resmi polisler müdahale etti. Kendisine tehditler ve hakaretler savrulduğunu, darp edildiğini belirterek resmi polis ekiplerini çağıran sivil polis ile esnaf birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Alkış Sokak üzerinde meydana geldi. Görgü şahitlerinin iddialarına göre, trafikte ailesiyle birlikte dolaşan sivil polis memuru ile bölgede aracı bulunan esnaf arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda sivil polis memuru aracını yolun kenarına çekip esnaf ile konuşmaya başladı. Gittikçe büyüyen tartışmaya çevredeki diğer esnaf da dahil oldu. Kendisine yumruk atıldığını öne süren polis memuru 112'yi arayarak olayı ihbar etti. Esnafın bir bölümü konunun büyümemesi adına sivil polis memurunu sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın devamında esnaf tarafından ısrarla uzaklaştırılmaya çalışılan sivil memur, olay yerinden ayrılmayarak dakikalarca resmi polis ekibinin gelmesini bekledi. Polis ekiplerinin gelmesinin ardından taraflar birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtti. Konuyla ilgili bir esnaf araçla karakola götürülürken, sivil polis memuru darp raporu almak üzere kendi otomobiliyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. - ESKİŞEHİR