Eskişehir'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 31 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de, silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan ve aralarında 10'u tutuklu ve diğerleri çeşitli suçlardan kaydı olan toplam 31 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı organize suç örgütü kurma suçu kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, 10'u tutuklu olmak üzere toplam 31 şahsın; kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, çek senet tahsilatı, genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, tehdit, mala zarar verme, işyeri kurşunlanması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve rüşvet suçlarını işledikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon sonucu; 5 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kesici alet, 357 adet değişik çaplarda fişek ekiplerce ele geçirildi. Polis sorgusunun ardından 10'u tutuklu toplam 31 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR