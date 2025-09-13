Haberler

Eskişehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Eskişehir'de bir erişkin, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eskişehir'de araçla gelen şüphelinin tabanca ile ayağına ateş ettiği şahıs yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 26 MA 3817 plakalı otomobili ile bölgeye giden Ufuk D., henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırıya uğradı. Görgü şahitlerinin iddiasına göre; gri renkli bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheli, Ufuk D.'nin ayağına tabanca ile ateş etti. Ufuk D. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının otomobili, incelenmek üzere çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

