Eskişehir'de silahlı kavgada ölüm: Şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de Şeker Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada bir kişi öldü, yaralanan şüpheli tutuklandı. Kavgada yaralanan diğer şüpheli ise daha önce tutuklanmıştı.
Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı.
4 Ekim'de Şeker Mahallesi'nde Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın arka girişinde 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever'in ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgada yaralanan şüpheli Hüseyin T, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne götürülen Hüseyin T, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile aralarında husumet bulunan Hüseyin Yurdusever arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Yurdusever kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Kavgada yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaşındaki Süleyman T. tedavisinin ardından tutuklanmıştı.
Kavgada yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin T. ise 9 Ekim'de tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Eskişehir Adalet Sarayı'na getirilmiş, savcılık sorgusu esnasında rahatsızlanınca sağlık ekiplerince sedyeyle yeniden ambulansa taşınmıştı.
İfadesi alınamayan zanlı, 112 Acil Servis ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.