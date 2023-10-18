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Eskişehir'de silahlı kavgada ölüm: Şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de Şeker Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada bir kişi öldü, yaralanan şüpheli tutuklandı. Kavgada yaralanan diğer şüpheli ise daha önce tutuklanmıştı.