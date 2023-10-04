Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

ESKİŞEHİR'de aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bulunan Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasındaki silahlı arbedede Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ile diğer gruptan Hüseyin Y. silahla yaralandı. Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., burada tedavi altına alındı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ise ağır yaralı Hüseyin Y. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Y.?nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yeri ve ailelerin yaşadığı mahallede güvenlik tedbiri aldı. Soruşturma sürüyor.