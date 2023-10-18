Eskişehir'de Silahlı Çatışmada Ölüm: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmada yaralanan ve 2 haftadır tedavisi devam eden şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeker Mahallesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın arka girişinde 4 Ekim'de meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıslar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda, 20 yaşındaki Hüseyin Yurdusever hayatını kaybederken silahlı çatışma yaşadığı Hüseyin T. ile oğlu Süleyman T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Süleyman T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından 9 Ekim'de ifade için adliyeye getirilen fakat rahatsızlandığı için geri hastaneye kaldırılan Hüseyin T.'nin 2 hafta süren tedavisi tamamlandı. Cinayet şüphelisi şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR