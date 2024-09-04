Eskişehir'de Silahla Havaya Ateş Açma Olaylarına Karşı Bilgilendirme Çalışmaları

Eskişehir'de düğün ve asker uğurlaması tarzı etkinliklerde eğlence maksatlı silahla havaya ateş açılmasına bağlı meydana gelebilen olaylarla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 2 bin 190 vatandaşı yüz yüze bilgilendirip yoğun bölgelere farkındalık oluşturmak amacıyla afişler astı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince düğün, nişan, futbol müsabakası sonrası, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerde eğlence amaçlı silahla havaya ateş açılması sonucunda istenmeyen yaralanma ve ölüm olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, özellikle sokak düğünlerinin başladığı yaz ayları boyunca il genelinde çalışmalara daha fazla ağırlık verildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda mahalle muhtarlıkları, umuma açık yerler, camiler, cami dernekleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ziyaret edilerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiği detaylıca anlatıldı

Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekiplerince; ruhsatlı dahi olsa silah ve tüfekle meskun mahalde ateş etmenin kanunen yasak olduğu, ruhsatlı silah ile havaya ateş edilmesi ve bu durumun tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edildiği silaha el konulup cezai işlem uygulandığı, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar ile kurusıkı olarak tabir edilen silahlarla havaya ateş edilmesinin kanunen yasak olduğu ve cezai yaptırımlarının bulunduğu, düğün, nişan, sünnet ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde izinsiz havai fişek atmanın yasak olup bu gibi durumlar için kaymakamlıklardan gerekli izinlerin alınması gerektiği, bu etkinlikler öncesinde mutlaka bağlı bulunulan polis merkezi amirliklerine bilgi verilmesi ve izin alınması gerektiği, özellikle düğün sahiplerinin düğüne gelen davetlileri havaya ateş açılmaması konusunda uyarması gerektiği kurallara ve bu uyarılara uyulmaması halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak durumu bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle yapılacak adli ve idari işlemlerden etkinlik sahibinin de sorumlu tutulacağı gibi konularla ilgili vatandaşlara detaylıca bilgi aktarıldı.

Yoğun alanlara farkındalık amacıyla afişler asıldı

Çalışmalarda 2 bin 190 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Bu çalışmalar sırasında 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma' ve 'En Mutlu Gününüz En Acı Gününüz Olmasın' mottolarına sahip 713 adet afiş de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara asılarak farkındalık oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, suç oluşmadan önce önleyici polislik çerçevesindeki çalışmaların aralıksız devam edeceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR