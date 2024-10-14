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Eskişehir'de Silah Ticareti Operasyonunda 4 Tutuklama

Eskişehir'de Silah Ticareti Operasyonunda 4 Tutuklama
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen silah ticareti operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince 'Silah Ticareti' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Silah Ticareti' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda S.T., A.T., B.T., İ.G., A.O., S.Ö. ve B.Ö. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden S.T., A.T., B.T. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Polis

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