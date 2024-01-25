Eskişehir'de Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ele geçirilirken, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ele geçirirken, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17-24 Kasım 2023 tarihleri arasında ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki ilgili kanun çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 bıçak, 3 muşta ve 165 fişek ele geçirildi. Toplam 24 şüpheliye ise işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR