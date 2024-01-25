Eskişehir'de Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda silah ele geçirirken, 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17-24 Kasım 2023 tarihleri arasında ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki ilgili kanun çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 11 bıçak, 3 muşta ve 165 fişek ele geçirildi. Toplam 24 şüpheliye ise işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR