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Eskişehir'de Silah Atölyesine Operasyon: 1 Tutuklama

Eskişehir'de Silah Atölyesine Operasyon: 1 Tutuklama
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Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda, silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de silah atölyesine polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 1 silah atölyesi tespit edildi. Atölyede yapılan aramalarda ise; 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca sürgüsü, 5 adet tabanca gövdesi, 20 adet namlu, 12 adet şarjör, 21 adet çeşitli ebatta fişek, 21 adet sentetik hap, 13 adet icra yayı, 6 adet gerdel yayı, 5 adet matkap ucu, 2 adet el matkabı, 1 adet taşlama aleti, 1 adet hassas terazi ve 1 adet mengene ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Polis Hukuk Suç

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