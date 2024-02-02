Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Sigara İzmaritiyle Çıkan Yangın Apartmanı Dumana Boğdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de bir mazgala atılan sigara izmariti yangına neden oldu ve yayılan duman bir apartmana doldu. Bina sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Eskişehir'de mazgala atılan sigara izmariti yangına neden olurken, yayılan duman bir apartmana doldu. Bina sakinleri sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mazgaldaki yangın söndürüldü.

Olay, saat 15.30 sularında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın içerisine nereden geldiği belirlenemeyen yoğun şekilde duman yayıldı. Bunun üzerine binanın her yerini arayan apartman sakinleri, yangının kaynağını bulamayarak tedbir amacıyla binayı tahliye etti. Caddede oluşan kalabalık yoldan geçen diğer vatandaşların da endişelenmesine yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde inceleme yaptı. İlk önce bacadan çıktığından şüphelenilen yangının yoldan geçen bir vatandaşın mazgala attığı sigara izmariti sonucunda meydana geldiği belirlendi. Oluşan dumanın giderlerden yayılarak apartman içerisine ulaştığını belirleyen itfaiye ekipleri, mazgala su sıkarak alevleri söndürdü. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından apartman sakinleri tekrardan içeriye alınırken, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Samsunspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Samsunspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sakaryaspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sakaryaspor Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Athletic Bilbao Mallorca CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Athletic Bilbao Mallorca ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Demokratik Kongo Gine maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Demokratik Kongo Gine ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erkan Baykut kimdir? Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut tutuklandı mı, hapiste mi? Nijerya Angola maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Nijerya Angola ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti! Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor? Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti! Bugün Survivor var mı? 2 Şubat Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 49. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title