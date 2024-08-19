Eskişehir'de Şiddetli Koku İhbarı: 1 Hafta Sonra Hayatını Kaybeden Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Eskişehir'de şiddetli koku ihbarı yapılan bir daireye giren polis ekipleri, tahminen bir haftayı geçkin süre önce hayatını kaybeden 73 yaşındaki Semahat İpekdağ'ın cenazesi ile karşılaştı. Yaşlı kadının cansız bedeni, taşınamadığı için olay yerinde yapılan otopsinin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde bulunan Gülhan apartmanında yaşayan vatandaşlar, dün gece 1 numaralı daireden gelen yoğun kötü koku sonrası polise durumu ihbar etti. İhbar üzerine apartmana gelen ekipler dairenin kapısını çaldıktan sonra açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Kokunun kaynağının banyoda hayatını kaybeden 73 yaşındaki Semahat İpekdağ olduğu belirlendi. Evde tek başına yaşadığı tespit edilen yaşlı kadının, komşuları tarafından en son bir haftadan fazla süre önce görüldüğü aktarıldı.

Ceset taşınamadığı için olay yerinde otopsi yapıldı

Ekiplerce İpekdağ'ın cansız bedeni taşınamadığı için daire mühürlenirken, sabah saatlerinde gelecek olan Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan otopsinin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Semahat İpekdağ'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. - ESKİŞEHİR