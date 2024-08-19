Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Şiddetli Koku İhbarı: 1 Hafta Sonra Hayatını Kaybeden Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir dairede şiddetli koku ihbarı üzerine polis ekipleri, 1 haftayı geçkin süre önce hayatını kaybeden 73 yaşındaki Semahat İpekdağ'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan otopsinin ardından cenaze Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eskişehir'de şiddetli koku ihbarı yapılan bir daireye giren polis ekipleri, tahminen bir haftayı geçkin süre önce hayatını kaybeden 73 yaşındaki Semahat İpekdağ'ın cenazesi ile karşılaştı. Yaşlı kadının cansız bedeni, taşınamadığı için olay yerinde yapılan otopsinin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde bulunan Gülhan apartmanında yaşayan vatandaşlar, dün gece 1 numaralı daireden gelen yoğun kötü koku sonrası polise durumu ihbar etti. İhbar üzerine apartmana gelen ekipler dairenin kapısını çaldıktan sonra açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Kokunun kaynağının banyoda hayatını kaybeden 73 yaşındaki Semahat İpekdağ olduğu belirlendi. Evde tek başına yaşadığı tespit edilen yaşlı kadının, komşuları tarafından en son bir haftadan fazla süre önce görüldüğü aktarıldı.

Ceset taşınamadığı için olay yerinde otopsi yapıldı

Ekiplerce İpekdağ'ın cansız bedeni taşınamadığı için daire mühürlenirken, sabah saatlerinde gelecek olan Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan otopsinin ardından Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Semahat İpekdağ'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi 3-sayfa Otopsi Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlara nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor? Hatayspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor-Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! DGS SONUÇLARI DGS sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 19 Ağustos güncel deprem listesi... İstanbul su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? 19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 19 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!
title