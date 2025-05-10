Eskişehir'de Şiddet ile Senet İmzalattığı Tespit Edilen İki Şüpheli Yakalandı

Eskieşhir'de jandarma ekiplerince, baskı ve şiddet yolyula vatandaşlara zorla senet imzalattığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 4 milyon 700 TL değerinde 2 adet çek, 480 bin TL değerinde 1 adet ödeme protokolü ve 18 adet ödeme dekontu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın haksız kazanç elde etmek için baskı ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı yönünde duyum alındı. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüpheli şahısların ikamet adresleri tespit edilip arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda; mağdurlara ait isme yazılmış 4 milyon 700 TL değerinde 2 adet çek, 480 bin TL değerinde 1 adet ödeme protokolü ve 18 adet ödeme dekontu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR