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Eskişehir'de Şiddet ile Senet İmzalattığı Tespit Edilen İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Şiddet ile Senet İmzalattığı Tespit Edilen İki Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, haksız kazanç elde etmek için vatandaşlara baskı ve şiddet yoluyla senet imzalatan iki şüphelinin evinde 4 milyon 700 bin TL değerinde çek ve diğer belgeler ele geçirdi.

Eskieşhir'de jandarma ekiplerince, baskı ve şiddet yolyula vatandaşlara zorla senet imzalattığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 4 milyon 700 TL değerinde 2 adet çek, 480 bin TL değerinde 1 adet ödeme protokolü ve 18 adet ödeme dekontu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde 2 şüpheli şahsın haksız kazanç elde etmek için baskı ve şiddet yolu ile zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları mağdurların gayrimenkul ve araçlarını üzerine geçirmek suretiyle tefecilik yaptığı yönünde duyum alındı. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce şüpheli şahısların ikamet adresleri tespit edilip arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda; mağdurlara ait isme yazılmış 4 milyon 700 TL değerinde 2 adet çek, 480 bin TL değerinde 1 adet ödeme protokolü ve 18 adet ödeme dekontu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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